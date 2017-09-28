Питание, наследственность и врачебные ошибки являются причинами онкозаболеваний, считают актюбинские врачи

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Питание, наследственность и врачебные ошибки назвал причинами онкозаболеваний онкохирург медцентра Западно-Казахстанского государственного медицинского университета (ЗКГМУ) Арип Койшыбаев.

«В первую очередь на это (появление раковых опухолей – КазТАГ) влияет питание, кроме этого, наследственность. В частности, это касается рака молочной железы, рака яичника и толстой кишки», — сказал А. Койшыбаев в интервью газете «Диапазон».

Также он отметил, что если говорить об онкозаболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, то им могут быть подвержены молодые люди, родившиеся в 90-е годы прошлого века.

«У меня есть предположение, что дети 90-х подвержены онкологическим заболеваниям органов пищеварения. Ведь в 90-е годы дети употребляли всякие красители: соки Yupi, Invite. Тогда не было контроля, как эти соки изготавливаются. Я тогда сделал предположение, что ближе к 20-м годам появятся больные раком желудка или толстой кишки. Одно время у нас находились 5-6 пациентов из этой категории. В какой-то момент в клетках организма образовалась мутация из-за употребления красителей и канцерогенов», — полагает А. Койшыбаев.

К тому же, по его мнению, на возникновение заболеваний тех или иных органов влияние оказывает и географический фактор.

«Заболеваемость в северных регионах Казахстана в 3 раза выше, чем в южных. На севере больше заводов, население питается неправильно. На зиму заготавливают мясо. Любой продукт, который коптится, опасен, так как при копчении образуются канцерогены, а на севере чаще употребляют копченое мясо. Например, на зиму там готовят два согыма (заготовка мяса на зиму – КазТАГ). И один согым копченый. А на юге круглый год едят фрукты. Доказано, что употребление свежих фруктов и овощей снижает риск заболевания. Но на юге чаще болеют раком кожи из-за солнечного излучения. В Актюбинской области распространены рак молочной железы, желудка и легких», — отметил онкохирург.

Вместе с этим он не исключает влияние на формирование заболеваний и человеческого фактора.

«Около 20-30% случаев запоздалого прихода в наш медцентр связаны с врачебными ошибками. Медработники не учитывают сопутствующие болезни, и нам не всегда удается спасти больных. Но в большинстве случаев со стороны населения нет активности, когда предлагают пройти скрининг, хотя это бесплатно, и повсюду висят баннеры, запускаются ролики с призывом обследоваться и предупредить раковые заболевания», — пояснил А. Койшыбаев.

Между тем, говоря о проблемах современной онкологии, онкохирург указал на кадровый дефицит. По его словам, в медицинских учреждениях области есть современное оборудование, но не хватает специалистов, которые умеют с ним работать.

«У нас нет онкохирургов. Хирург устраивается в больницу, проходит 2 года резидентуры по онкологии. Он выходит оттуда специалистом по онкологии, который будет принимать больных. Параллельно его готовят по хирургии. По идее он должен делать операции, так как есть диплом хирурга, но проводить именно онкологические операции он не умеет, так как не сталкивался с этим. Я этот вопрос поднимал при обсуждении паспортов специалистов, но он до сих пор остался без разрешения», — констатировал А. Койшыбаев.

В онкологическом отделении медцентра ЗКГМУ 250 коек. Помимо актюбинцев, в медцентр приезжают больные из Атырау, Актау, Уральска, Кызылорды и Костаная. В онкоотделении проводят операции по удалению почти всех видов опухоли, за исключением опухолей головного и спинного мозга. Ежегодно в отделении проводят 1,5 тыс. операций. Годовой бюджет онкоотделения медцентра ЗКГМУ составляет Т1,64 млрд.