Книгу о жизни казахского поэта и философа Шакарима издали на китайском языке

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Книгу о жизни казахского поэта и философа Шакарима Кудайбердиева «Шакарим. Жизнь казахского поэта» издали на китайском языке, сообщает пресс-служба Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева.

«Произведение доступно для китайского читателя и находится в фонде центра исследований Казахстана, открывшегося в Китае 20 сентября этого года», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Автором книги является ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков. Ранее книга, изданная на казахском и русском языках, была переведена на турецкий, английский языки, а теперь благодаря лингвисту Сианьского университета иностранных языков Ли Сычаню и на китайский.

В издании проанализированы исторические, публицистические, философские труды самого Шакарима с научной точки зрения и гражданских позиций. При этом просматривается глубокая научная, исследовательская работа самого автора.

Председатель союза писателей Евразии Якуп Омероглы в своем отзыве назвал этот труд «особенным». В книге автор по-новому раскрывает вклад Шакарима в казахскую культуру, литературу и национальное сознание казахского народа, отмечает Я. Омероглы.

«В этой книге – вся жизнь казахского поэта, философа и педагога Шакарима. Это больше, чем биография человека, в этой книге — короткая история нации. Шакарим сегодня – это часть казахской идентичности, несмотря на то, что он сам сознательно начал строить эту идентичность путем написания генеалогии и истории казахов», — добавляет доктор искусствоведения А.Тайзенхаузен.