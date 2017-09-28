МОН РК рассмотрит отмену ЕНТ для абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе

Астана. 28 сентября. КазТАГ – Общественный совет министерства образования РК обсудил отмену ЕНТ для абитуриентов, поступающей в вузы на платной основе, сообщает пресс-служба МОН РК.

«Общественный совет рекомендовал министерству рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты с целью отмены ЕНТ для абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе и установления ЕНТ в качестве инструмента конкурсного отбора для получения государственных образовательных грантов», — говорится в сообщении в четверг, распространенном по итогам совещания общественного совета.

Кроме того, совет высказал свою точку зрения относительно расширения доступа казахстанской молодежи к лучшим зарубежным программам высшего образования и рекомендовал МОН активизировать практику создания международных кампусов зарубежных вузов в Казахстане, в первую очередь в Астане.

«В современном мире многие страны, в том числе Россия и Китай, стремятся повысить процент людей в своем населении с высшим образованием, такая тенденция должна быть и у нас, поэтому действительно необходимо расширять доступность высшего образования – в части создания гибких и ориентированных на потребности молодежи условий сдачи ЕНТ», — цитирует пресс-служба председателя общественного совета Серика Ирсалиева.

Как заявляла ранее депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева, «существующая в Казахстане система распределения образовательных грантов побуждает талантливых абитуриентов искать место учебы и работы за рубежом». В своем запросе, адресованному МОН РК, она предложила абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения гранта на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты, с условием последующей сдачи разницы предметов по ЕНТ. Также предлагалось рассмотреть возможность введения на выбор помимо ЕНТ альтернативного варианта поступления в вузы через систему вступительных экзаменов и разработать в Казахстане программу возвращения в страну талантливых ученых и молодых специалистов.