В Алматы сгорел цех по производству автомобилей; один человек получил ожоги

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – В Алматы сгорел цех по производству деревянных изделий и автомобилей марки Kia Sorentо, сообщила официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

«27 сентября в 22.35 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении цеха по адресу: Наурызбайский район, с/о «Заря» уч. № 303. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 3 минуты, в 22.38. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: горел цех по производству деревянных изделий и автомобилей марки Kia Sorentо», — сообщила С. Баймухамбетова в четверг.

По ее словам, была угроза распространения огня на близлежащие жилые дома. Принятыми мерами пожарных данная угроза была предотвращена.

«В результате пожара получил ожог 52-летнии гражданин, от госпитализации он отказался. Пожар локализован в 23.23 и ликвидирован в 23.46. Площадь пожара составила 250 кв. м», — уточнила С.Баймухамбетова.