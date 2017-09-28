Порт Ляньюньган будет расширять рынок Транскаспийского транспортного маршрута

Астана. 28 сентября. КазТАГ – Порт Ляньюньган и ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, следует из сообщения международной ассоциации ТМТМ.

Как отмечается, в китайском Ляньюньгане в рамках 4-й китайской международной логистической выставки состоялся международный форум по сотрудничеству и развитию портов и судоходства.

«27 сентября между портом Ляньюньган и международной ассоциацией «ТМТМ» состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве. Стороны отметили высокую значимость в налаживании двухсторонних отношений, а также договорились совместно расширять рынок международного маршрута ТМТМ (Middle Corridor), создавая для этого необходимые благоприятные условия», — говорится в распространенном сообщении.

Также сообщается, что в рамках форума были освещены вопросы текущего и перспективного сотрудничества, обмена опытом, ведения бизнеса и совместного развития логистических компаний, расположенных вдоль «пояса и пути». Международная ассоциация «ТМТМ» ознакомила участников форума с текущим состоянием инфраструктурных возможностей и перспективами развития Middle Corridor.

С техническими мощностями портов Казахстана присутствующих ознакомил президент АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абай Турикпенбаев, выступив с докладом «Каспийский транзитный хаб Казахстана: «Один пояс, один путь».

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину – в Европу.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.