Сотрудники Ульбинского метзавода удостоены звания заслуженных работников атомной отрасли

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Шестеро сотрудников АО «Ульбинский металлургический завод» (АМЗ) удостоены звания «Заслуженный работник атомной отрасли», сообщила пресс-служба завода.

28 сентября коллектив АО «УМЗ» отметил День работников атомной отрасли.

«За многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие атомной отрасли в связи с профессиональным праздником – Днем работников атомной отрасли – шесть работников УМЗ удостоены звания «Заслуженный работник атомной отрасли РК», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что созданный в 40-е годы прошлого века Ульбинский металлургический завод стал одним из предприятий бывшего СССР, принявших активное участие в эпохе освоения атома. Благодаря труду старшего поколения ульбинцев на заводе были созданы уникальные производства, аналогов которым в мире — единицы.

«Производителем компонентов уранового топлива для атомных электростанций является урановое производство. Более чем полувековой успешный опыт хранения и работы с урансодержащими материалами, высокий профессионализм работников и безупречная репутация предприятия стали существенными факторами при выборе УМЗ в качестве площадки для размещения Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ», — отметили в пресс-службе.

«Сейчас перед Ульбинским металлургическим стоят не менее ответственные задачи… На предприятии реализуются проекты по созданию двух новых производств. Это завод по выпуску тепловыделяющих сборок и аффинажное производство. Эти проекты являются приоритетными в стратегии НАК «Казатомпром» и направлены на преобразование Казатомпрома в вертикально интегрированную компанию с полным циклом изготовления топлива для АЭС, а также на расширение линейки производства», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что УМЗ ведет разработку аддитивных технологий (3D печать). Из тантала, хорошо совместимого с организмом человека, здесь планируют запустить производство имплантов с помощью 3D принтера. Кроме того, эти технологии позволят печатать детали оборудования для уранового производства.

Также сообщалось, что по итогам внедрения аддитивных технологий к 2020 году ожидается экономический эффект в Т2 млрд.

АО «УМЗ» — производитель урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции. Танталовое производство АО «УМЗ» — единственное на территории СНГ и одно из крупнейших в мире предприятие, имеющее полный производственный цикл от переработки танталниобийсодержащего сырья до готовой продукции. Предприятие входит в состав Национальной атомной компании «Казатомпром».