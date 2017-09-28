Трех пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев санавиацией доставят на родину

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Астана. 28 сентября. КазТАГ – Трех пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев санитарная авиация доставит на родину в пятницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.   

«29 сентября республиканский центр санитарной авиации министерства здравоохранения РК транспортирует в Астану трех граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Турции. В настоящее время ведется подготовка пациентов для транспортировки на родину, состояние всех пациентов оценивается как не критичное, стабильное», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отмечается, после транспортировки пациенты получат всю необходимую медицинскую помощь в столичном НИИ травматологии и ортопедии МЗ РК. «Оказание неотложной медицинской помощи населению РК силами санитарной авиации осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», — напомнили в минздраве.

Как сообщалось, 21 сентября семеро казахстанцев попали в аварию в Турции, направляясь из Кемера в Анталию. Они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. По информации МИД РК, вернуться на родину самостоятельно они не могут.

«Консул Казахстана в Анталии все время находится на связи с нашими ребятами, навещает их в больницах. Сейчас состояние ребят стабильное. У двоих пострадавших переломы тазобедренных суставов, задет седалищный нерв, одна из пострадавших девушек получила тяжелое сотрясение мозга, все трое не могут самостоятельно передвигаться», — написал на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков в среду.

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