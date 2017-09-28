Сагинтаев распределил обязанности в кабмине РК

Астана. 28 сентября. КазТАГ – Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал распоряжение «О распределении обязанностей между премьер-министром, заместителями премьер-министра и руководителем канцелярии премьер-министра РК», сообщается на сайте главы правительства.

«Согласно документу, в ведении премьер-министра находятся стратегические вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы обороны и правопорядка, развития нефтегазового сектора, управления государственными активами, реализации административной реформы госорганов, межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций, улучшения инвестиционного климата и другие», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте в четверг.

В круг обязанностей первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина включены вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ. Также он будет курировать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, подготовки и прохождения отопительных сезонов.

«В сферу деятельности первого заместителя премьер-министра также отнесены вопросы координации развития специальных экономических и индустриальных зон, сотрудничества в рамках ЕАЭС», — добавляется в сообщении.

Между тем за заместителем премьер-министра РК Ерболатом Досаевым закреплены вопросы проектного управления Третьей модернизации экономики страны, системы госпланирования, развития финансового сектора, макроэкономической, бюджетной, налоговой и таможенной политики, развития МСБ и ГЧП, а также развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, религии, туризма, культуры и спорта, демографической и миграционной политики, координации реализации тарифной политики.

Заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев будет координировать вопросы цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, информатизации, связи и информационной безопасности, развития «электронного правительства», информационных технологий, автоматизации госуслуг, электронной коммерции, развития спутниковой связи, реализации государственной информационной политики.

Еще один заместитель премьера РК – Аскар Мырзахметов – займется вопросами вопросы агропромышленного комплекса, земельных отношений, водных ресурсов, лесного хозяйства, животного мира, сельхозмашиностроения, продуктивной занятости на селе.

«Руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов осуществляет решение вопросов информационно-аналитического, правового, организационного, протокольного, документационного, материально-технического и иного обеспечения премьер-министра и руководства правительства», — указывается в сообщении.