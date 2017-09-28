Талдыкорган. 28 сентября. КазТАГ – Трое из семерых пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев вернулись на родину, передает корреспондент агентства.

«Трое из семерых ребят уже добрались на родину своим ходом. Остальные четверо — Нурсултан, Алмагуль, Асыл и Айдын пока находятся там в Турции. Мы связались с их родственниками, чтобы узнать какая помощь требуется. На что те ответили, что пока рано что-либо говорить. Только по приезду. В свою очередь акимат города готов оказать любую помощь и содействие в плане медицины», — сообщил пресс-секретарь акимата г.Талдыкорган Данияр Сейсенбаев в четверг.

Отмечается, что Нурсултан и Алмагуль – молодожены. 9 сентября справили свадьбу, это было их свадебное путешествие.

Как сообщали СМИ, 21 сентября семеро казахстанцев попали в аварию в Турции, направляясь из Кемера в Анталию. Они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Вернуться на родину они не могут, так как у них нет денег на перелет.

По данным МИД Казахстана, консул РК в Анталии все время находится на связи с пострадавшими, сейчас их состояние стабильное. Трое пострадавших не могут самостоятельно передвигаться. В настоящее время МИД решает вопрос об организации транспортировки казахстанцев на родину.

Между тем 27 сентября депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева на пленарном заседании палаты, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК, предложила закрыть фонд «Туристiк Қамқор» в случае уклонения от своих функций. Она подчеркнула, что обращение пострадавших в фонд осталось безрезультатным, тогда как «оказание помощи этим людям входят в прямую обязанность фонда».

Между тем директор фонда «Туристік Қамқор» Асылхан Есилов сообщил, что они как администраторы системы гарантирования прав в сфере выездного туризма совместно с министерством культуры и спорта, МИДом, также при подключении министерства здравоохранения РК в данный момент изыскивают возможность оперативного возврата граждан Казахстана на родину. Также, по его словам, у пострадавших не было медицинской страховки, так как они отправились в Турцию самостоятельно, без турпутевки, поэтому возникли трудности.