В Алматы 3-х менеджеров АТФ банка осудили за мошенничество, ущерб от которого составил свыше Т110 млн

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы менеджеров АО «АТФ Банк» осудили за мошенничество, ущерб от которого составил свыше Т110 млн.

«К. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 (мошенничество) УК РК, и назначить ей по данной статье 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в банковской деятельности», — говорится в приговоре.

Однако назначенное наказание отсрочено до достижения 14-летнего возраста ее 8-летнему ребенку.

Двое менеджеров К. и Ю. также признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 5 годам лишения свободы каждый – условно, с конфискацией имущества.

Отмечается, что подсудимыми была возвращена лишь часть похищенных средств, в связи с этим суд постановил взыскать с троих осужденных в пользу АО «АТФ Банк» сумму гражданского иска в размере Т91,7 млн.

По материалам дела, С. по предварительному сговору с К. разработали преступный план, согласно которому решили незаконно изготавливать посредством мобильного приложения «АТФ24» (online banking) платежные карточки на имена клиентов банка, имеющих текущие и депозитные счета, но не имеющих платежных карточек. Затем С. и К., не имея физической возможности самостоятельно изготовить большое количество пластиковых карт, привлекли менеджеров ЦБО №5 Ю. и К. Так, Ю. без ведома клиентов банка, согласно предоставленным С. и К. спискам вкладчиков банка, выпустил платежные карточки на имена вкладчиков банка и перечислял денежные средства с текущих и депозитных счетов клиентов банка на открытые на их же имена карточные счета. После чего деньги обналичивались в различных банкоматах «АТФ банка» Алматы.

В целом материальный ущерб, причиненный банку в период с 2015 по 2016 год, составил Т111 млн 850 тыс.