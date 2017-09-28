В Омской области в 2018 г. откроют торговый дом для реализации продукции Казахстана и Китая

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Власти Омской области планируют открыть в регионе торговый дом, где будет реализовываться продукция производителей из Казахстана и Китая, пишет ТАСС.

«Мы уже открыли в Маньчжурии (область на северо-востоке Китая – КазТАГ) торговый дом товаропроизводителей омского региона. Прорабатываем создание в Омской области такого торгового дома с реализацией продукции товаропроизводителей Китая и Казахстана. Этот проект находится в стадии проработки, создана рабочая группа. (…) Реализация проекта намечена на следующий год», — сообщил губернатор области Виктор Назаров на форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС.

Третий форум малого бизнеса регионов стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Уфе 28-29 сентября. В течение двух дней более 1,3 тыс. участников форума будут обсуждать возможности цифровой экономики, развитие экспортного потенциала, создание безбарьерной торговли и перспективы молодежного предпринимательства.