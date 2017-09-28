Хакерские атаки на серверы некоторых финансовых сервисов Казахстана подтвердили в Нацбанке

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Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Национальный банк Казахстана сообщил о поступившей 27 сентября информации о DDoS-атаках на серверы некоторых финансовых сервисов Казахстана, а также об угрозе их повторения 28 сентября, сообщила пресс-служба Нацбанка.

«Национальным банком совместно с уполномоченными органами в сфере обеспечения информационной безопасности проведена проверка информации и осуществлен ряд технических подготовительных мероприятий. Оперативное взаимодействие всех заинтересованных субъектов в целом позволило локализовать угрозу, минимизировать издержки и получить необходимые сведения для принятия превентивных мер», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

«Вся полученная в ходе инцидента информация передана для проверки и расследования в уполномоченные органы», — указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о подобной атаке на портал Казкоммерцбанка.

DDoS-атака (Distributed denial of service — «распределенный отказ обслуживания») — разновидность атак злоумышленников на компьютерные системы, при которых правомерные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам.

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