Атырау. 28 сентября. КазТАГ – В Атырауской области родителей учеников, не соблюдающих школьную форму, будут штрафовать, сообщает корреспондент агентства.

«Есть закон, по которому в учебных заведениях школьники должны носить форму, эти правила устанавливаются уставом школ. В последнее время участились случаи, когда девочки приходят в школу в платках, хиджабах и не соглашаются их снимать. Нормы закона разъясняются, но если эти требования не будут соблюдаться, их родители будут привлекаться к административной ответственности», — сообщил руководитель управления по делам религий Атырауской области Кайролла Кушкалиев в четверг.

По его словам, эта работа идет в три этапа. На первом и втором этапе идет разъяснительная работа, с родителями встречаются теологи, психологи.

«По статье 409 Кодекса об административных правонарушениях лица, невыполняющие обязанности, предусмотренные законодательством в области образования, подвергнутся штрафу в размере 10 МРП, это более 22 тыс. тенге. Это уже третий этап работы в этом направлении. Но и разъяснительная работа дает свои плоды. По последним данным, 96 родителей из 136 на сегодня согласились со школьными требованиями, и сейчас их дети носят школьную форму», — отметил К. Кушкалиев.

По информации управления по делам религий, проведенный анализ показал, что часть детей сами не желают носить платки, но бояться родительского наказания.

1 МРП = Т2269