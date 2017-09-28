В Экибастузе предприниматели вложат Т750 млн на замену уличных светильников на светодиодные в рамках проекта ГЧП

Павлодар. 28 сентября. КазТАГ — В Экибастузе с помощью ГЧП заменят все уличные ртутные и натриевые светильники на светодиодные, а также проведут замену линий и внедрят автоматическую систему управления, сообщает корреспондент агентства.

Договор о модернизации уличного освещения города подписан управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области и частной энергоснабжающей экибастузской компанией «Горэлектросеть».

«Участники консорциума за свои и заемные средства осуществят модернизацию и эксплуатацию объекта ГЧП. Это замена более 3500 старых ламп, неизолированных линий, обслуживание в течение 7 лет. А государство берет на себя обязательство по компенсации затрат в течение 7 лет после ввода его в эксплуатацию», — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Ермурат Нурханов.

Уточняется, что предприниматели намерены вложить в проект порядка Т750 млн. Участие в проекте принимает и карагандинская фирма, производящая светодиодные светильники последнего поколения.

Период реализации проекта – 12 месяцев, его цель – повышение энергоэффективности и безопасности дорожного движения, а также снижение эксплуатационных затрат.

Согласно расчетам, экономия на каждый светильник в год составит Т30 тыс., срок беспрерывной работы такой лампы – 11 лет. При этом потребление электроэнергии на эти цели снизится на 50%, а нагрузка на бюджет в связи с обслуживанием уличного освещения в Экибастузе уменьшится со Т100 млн до Т50 млн в год.