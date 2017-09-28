Павлодар. 28 сентября. КазТАГ – Китайским бизнесменам предложили управлять специальной экономической зоной в Павлодаре, сообщает корреспондент агентства.

«По приглашению китайской стороны мы побывали в этой стране, а точнее, в провинциях Шанси и Шэнси. Конечно, подписать на месте конкретные проекты и договоры мы не планировали, только меморандумы. Но те отрасли, которые нас интересуют, а именно сельское хозяйство и углехимия, вопросы экологии, управление СЭЗ, на все это мы получили большой отклик на уровне руководства провинций и бизнес-кругов. И думаем, что в ближайшие месяцы будет результат в виде конкретных договоров», — рассказал руководитель управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области Нурболат Сетмагамбетов по итогам визита делегации региона в КНР.

«В частности, интересный и важный для нас проект управления специальной экономической зоной «Павлодар» вызвал интерес компании Longy group, которая занимается развитием индустриальных зон в своей стране. Они обещали на месте изучить этот вопрос и ответить, возьмутся или нет», — добавил он.

По его словам, у этой компании большой опыт, и она сможет «завести» на СЭЗ «Павлодар» предприятия.

В целом до конца года ожидается ряд визитов в Павлодарскую область китайских бизнесменов. В управлении видят в этом потенциал для создания проектов в регионе по обогащению угля, переработки отходов, вскрышных пород и золы, которых собралось в регионе порядка 3 млрд тонн.

«Если говорить о сельском хозяйстве, они готовы закупать мясо баранины, конины», — отметил Н. Сейтмагамбетов.