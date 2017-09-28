США – КНДР: война объявлена. Будет ли «горячая фаза»?

КНДР: теперь имеем право сбивать американские бомбардировщики, даже если они не летают в северокорейском воздушном пространстве

Британская газета Daily Express опубликовала статью Джозефа Кэри под названием «WORLD WAR 3: North Korea's US policy chief meets with RUSSIA amid soaring tensions» — «III МИРОВАЯ ВОЙНА: Глава североамериканского департамента МИД КНДР встречается с представителями России на фоне резко возросшей напряженности».

В предисловии к ней говорится так: «Высокопоставленное северокорейское должностное лицо, курирующее в МИД КНДР отношения с США, выехало из своей изолированной страны с тем, чтобы посетить Россию, в то время как Ким Чен Ын продолжает словесную войну с Дональдом Трампом».

Далее в самой статье излагается следующее: «Чой Сон Хуэй, генеральный директор североамериканского департамента министерства иностранных дел страны, должна приехать в Москву с целью проведения переговоров с российским послом Олегом Бурмистровым.

Визит госпожи Чоу проходит в такое время, когда Россия пытается разрядить напряженность на мировой арене после того, как окружение Ким Чен Ына обвинило президента Трампа в объявлении войны Северной Корее.

Северокорейская дипломатка на прошлой неделе встретилась с Александром Мацегорой, самым высокопоставленным представителем России в Пхеньяне. В ходе этой встречи они обсудили ситуацию на полуострове, где располагается эта изолированная страна.

Теперь она собирается обратиться к северокорейским союзникам с призывом касательно дальнейших переговоров после нескольких месяцев провокаций со стороны «королевства-отшельника».

Россия и Китай призвали к спокойствию на фоне возросших опасений по поводу того, что Ким и президент Трамп могут втянуть мир в конфликт на полуострове.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о своей уверенности в том, что ни США, ни Пхеньян не пойдут на нанесение ядерного удара.

Лавров сказал так: «Американцы не станут атаковать Северную Корею».

«Если ситуация выйдет из-под контроля, пострадают сотни тысяч невинных людей в Южной Корее и Северной Корее, а также в Японии, России и Китае», — отметил он

Ситуация стала развиваться в таком ключе после того, как Дональд Трамп своим провокационном заявлением в Twitter’е породил опасения касательно неизбежности конфликта между США и Северной Кореей.

Президент Трамп заявил там следующее: «Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, то они долго не протянут!».

Официальные представители страны-изгоя стали утверждать, что его выступление в Twitter’е является «объявлением войны», — и заявили, что их страна теперь имеет право сбивать американские бомбардировщики, даже если они не летают в северокорейском воздушном пространстве.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо сказал так: «Поскольку Соединенные Штаты Америки объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принимать все контрмеры в порядке самообороны, в том числе право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в пределах воздушного пространства нашей страны».

Официальные представители США отрицают объявление войны режиму Кима, а пресс-секретарь Сара Сандерс утверждает, что такие обвинения «абсурдны».

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