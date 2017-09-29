Атырау. 29 сентября. КазТАГ — 25 лет строгого режима получил насильник и убийца 8-летней девочки в Атырау, сообщила пресс-служба Атырауского областного суда.

Подсудимый Арман Рсалиев был признан виновным в изнасиловании заведомо малолетнего ребенка, а также в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах. По приговору ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, педофил 3 года из общего срока должен отбыть в колонии полной безопасности, то есть в изоляции. В пользу потерпевшей стороны с подсудимого также взыскано Т5 млн.

В суде установлено, что 14 июня 2017 года в пригородном поселке Бесикты пропала 8-летняя девочка, которая возвращалась домой из летнего школьного лагеря. 28-летний сосед девочки А. Рсалиев встретился ей на пути. Он обманным путем увел ее на берег реки Урал, затем надругался над ней. Чтобы скрыть следы своего преступления, педофил утопил ребенка в реке.