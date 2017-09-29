DDoS-атака на интернет-ресурсы казахстанских банков велась из-за рубежа

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Хакерская атака на интернет-ресурсы казахстанских банков второго уровня (БВУ) велась из-за рубежа, говорится в сообщении РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК.

«28 сентября 2017 года была зафиксирована массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы БВУ РК. В результате отдельные интернет-ресурсы банков были недоступны в течение определенного времени. Атака осуществлялась с зарубежных IP-адресов, о чем немедленно были проинформированы соответствующие службы реагирования на компьютерные инциденты этих стран», — говорится в сообщении спецслужбы.

Как поясняется, национальная система защиты инфокоммуникационных ресурсов Казахстана, функционирующая на базе РГП «Государственная техническая служба», применяется для защиты критически важных объектов инфраструктуры страны.

«Вместе с тем, принимая во внимание социальную значимость обеспечения работоспособности платежных систем банков второго уровня, совместными усилиями РГП «Государственная техническая служба» и Национального банка РК указанные атаки были блокированы, работа интернет-ресурсов банков в настоящее время осуществляется в штатном режиме, приняты дополнительные меры по усилению систем защиты информационных ресурсов всех казахстанских банков», — указывается в сообщении.

DDoS-атака (Distributed denial of service — «распределенный отказ обслуживания») — разновидность атак злоумышленников на компьютерные системы, при которых правомерные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам.