С Байконура запущен «Протон» с гонконгским спутником AsiaSat 9

Байконур. 29 сентября. КазТАГ – С Байконура в 00.52.16 по времени Астаны с площадки №200 запущена ракета «Протон-М» с гонконгским телекоммуникационным спутником AsiaSat 9, передает корреспондент КазТАГ.

После отделения орбитального блока с космическим аппаратом (КА) AsiaSat 9 от третьей ступени ракеты-носителя через 582 секунды полета выведение орбитального блока с суборбитальной траектории на целевую орбиту будет осуществлено по схеме с пятью включениями маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М».

КА AsiaSat 9 – спутник связи, разработанный и изготовленный фирмой Space Systems Loral (США) по заказу AsiaSat (Гонконг) на платформе SSL 1300. КА AsiaSat 9 предназначен для предоставления услуг связи, телевизионного вещания, широкополосного доступа в интернет на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Спутник оснащен 28 транспондерами C-диапазона и 32 транспондерами Ku-диапазона, а также полезной нагрузкой Ka-диапазона. AsiaSat 9 должен заменить аппарат AsiaSat 4 в точке стояния 122 градуса восточной долготы. Гарантийный срок эксплуатации КА AsiaSat 9 составляет не менее 15 лет.