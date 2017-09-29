Астана. 29 сентября. КазТАГ – Неустойчивая погода, дожди, местами сильные, ожидаются в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, +5+7.

В Алматы облачно, временами дождь, в конце дня возможен дождь с переходом в мокрый снег, ветер северо-западный 2-7 м/с с порывами 15 м/с, температура воздуха днем +12+14 с понижением в конце дня.

В Акмолинской и Павлодарской областях местами небольшие осадки, +3+8; в Акмолинской области местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях осадков не ожидается, местами усиление ветра до 15-20 м/с, +5+10 и +3+8 соответственно; в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Карагандинской области местами осадки, туман, усиление ветра 15-20 м/с, +2+7. На территории Восточно-Казахстанской области осадки, местами сильные, усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с, +3+8.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях местами осадки, усиление ветра 15-20 м/с с порывами 23-28 м/с, +9+14 и +13+18 соответственно; в Южно-Казахстанской области местами туман. В Кызылординской области сохраняется погода без осадков, +10+15. На территории Алматинской области местами осадки, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с, +10+15.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха днем +15+20, +11+16, +5+10 и +5+10 соответственно.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности, на отдельных реках ВКО – увеличение водности. На р.Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей ожидаются колебания уровней воды за счет руслового регулирования.