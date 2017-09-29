Межсирийские переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией, считает Эрдоган

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Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Межсирийские переговоры в Астане по Сирии усилили уровень доверия между Турцией и Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Переговоры в Астане усилили уровень доверия между нашими странами, необходимо продолжать проводить такие встречи. Кризис в Сирии должен быть решен в мирном ключе, и мы будем продолжать сотрудничество в этом направлении», — сказал Р.Эрдоган в четверг на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, с начала мая в Сирии созданы 4 зоны деэскалации в соответствии с соглашением, достигнутым представителями России, Ирана и Турции на переговорах в Астане. В середине сентября страны-гаранты перемирия в Сирии объявили о работе всех зон. Ранее функционировали три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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