Платные парковки – взять, и отменить

Они однозначно должны принадлежать городским властям, а не частникам. Чтобы все доходы, а не просто налоги, шли в бюджет и использовались на развитие инфраструктуры и во благо всего населения

Платные парковки в Алматы уже стали притчей во языцех. Сколько перьев журналистов заточено против существующей системы, сколько публикаций увидели свет, а местной власти – хоть бы что.

Алматы Паркинг: бесконечный сериал

Платные парковки в бывшей столице де-факто находятся в частных руках. Раньше это был так и непобежденный «Алматы паркинг» – ему не нужно было проводить ни фискализацию – чтобы парковщики отчитывались с помощью фискальных аппаратов, как весь цивилизованный бизнес, оказывающий услуги населению, ни публичных отчетов он не составлял и не представлял общественности. Никакая критика его не брала, никакое общественное порицание.

Теперь платными парковками в Алматы единолично заправляет ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» – название созвучное, это тот же самый «Алматы паркинг», да и неважно, одна и та же эта компания или две разных. Важно другое – преемственность в методах работы сохранена. Она все также не подочетна обществу, поскольку это практически частная структура: лишь 30% в ее уставном капитале принадлежит управлению природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы, а остальные 70% – в частных, надежных руках.

Почему земля общего пользования вдруг стала источником сверхдоходов для некоей частной компании?

Ответ у донора республиканского бюджета, города Алматы, заготовлен. Это рояль в кустах. Якобы у алматинского бюджета не было денег на инвестиции в технологическое оборудование и программное обеспечение, позволяющее организовать в городе парковки нового поколения, без «желтых жилетов» и без квитков строгой отчетности. А тут – вуаля, нашелся благодетель, который осчастливил горожан цивильными паркоматами, а акимат избавил от головной боли, как это сделать.

Примерно так, пусть совершенно неубедительно и даже несколько наивно, выглядит версия, почему на рынке платных современных парковок доминирует не государство, а частник.

Журналисты не только наточили свои перья, но и успели за это короткое время – год с небольшим, сломать их, расписывая, почему такое стало возможно и почему. Кому на самом деле принадлежит структура, оказавшаяся в нужном месте и в нужное время и выигравшая в итоге тендер. Если интересно, можете загуглить. Никакого секрета Полишинеля. Только от того, что перья сломаны, есть великая польза. Нет, не для народа, который платит теперь за то, чтобы припарковать свой автомобиль в центре города, в пять-семь раз больше, чем раньше.

Да, с ностальгией вспоминают автовладельцы, раньше за день можно было заплатить «желтому жилету» 100 тенге в день, а теперь – по 100 тенге за каждый час. Даже если у тебя не праздный интерес побывать в центре города, а офис расположен, как назло, на улице, где установлены пресловутые паркоматы. Приходится платить в 8-10 раз больше, если учитывать продолжительность рабочего дня.

Польза есть для компании, которая ныне управляет всеми парковками Алматы. И не надо тут баталии разводить…

Перемен требуют наши сердца!

Буквально в среду состоялось очередное заседание Общественного совета Алматы, на котором, в частности, рассматривался вопрос внесения изменений в постановление о частных парковках.

В состав этого Общественного совета, как известно, входят 37 членов. Немало, чтобы вместить в себя честь и совесть гражданского общества. Здесь всего 6 представителей госорганов, а все остальные – свободные граждане, которые могут, простите за тавтологию, свободно выражать свою волю, представлять интересы общества и служить процветанию отдельно взятого города в стране.

Увы, большинство может, но не хочет. Или не считает нужным. Или уверено, что это невозможно.

Во всяком случае, только два члена Общественного совета открыто выступили против существующей системы платных парковок в самом густонаселенном городе страны. Остальные, видимо, либо воздержались, либо воспринимают единогласно то положение вещей, которое существует.

Так, председатель Комиссии по инвестициям, государственно-частного партнерства и ЖК Асхат Асылбеков, в целом выступая за платные парковки, заявил о том, что он категорически против частных владельцев городских парковок. По его убеждению, если частники готовы работать на этом рынке – пусть строят наземные и подземные паркинги, но не эксплуатируют в своих целях проезжую часть улиц. Это земля города, и доходы от ее эксплуатации должны принадлежать горожанам, — примерно такова логика Асхата Асылбекова.

Его коллега, Шмидт Ильясов, тоже убежден, что частники не имеют права получать доходы от использования общественной земли. По его мнению, все парковки должны быть в коммунальной собственности. «То, что сейчас происходит, нужно отменить любой ценой!», — заявил член Общественного совета.

Присутствовавший на заседании Общественного совета Мурат Боранбаев, генеральный директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис», впрочем, не пытался возражать против формулировок, да, земля не принадлежит ТОО, «она общего пользования, мы ее обслуживаем». Правда, он не сказал, сколько средств вложила компания в асфальтирование улиц, в разметку парковок в то самое «обслуживание». Он лишь остановился на анализе за прошлые годы: «Ранее от всей деятельности парковок поступало в бюджет 39 млн. тенге в год, а в этом году мы заплатили 250 млн. тенге в виде налогов».

Казалось бы, прогресс налицо. Однако, если учесть, во сколько раз возросла стоимость парковки в Алматы, то бюджет города недополучает, и очень существенно. Даже самый посредственный бухгалтер может это легко подсчитать.

На этом фоне два смельчака из Общественного совета выглядят как Дон Кихоты. Кстати, что касается прогрессивного зарубежного опыта, на который так любят ссылаться наши государственные мужи, то в Испании очень много платных парковок. Но все они принадлежат муниципалитетам. Никаких частных подвизающихся структур нет и в помине, кроме тех, кто действительно выстроил наземные и подземные паркинги исключительно на своей территории и за свой счет.

Так что, господа акимы, если вы не в доле и действительно хотите цивилизации, то welcome change!

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