Казахстан и Латвия развивают транзитно-транспортный потенциал

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29 сентября с.г. в Риге в режиме телемоста Президент Латвии Раймондс Вейонис и  Первый заместитель Премьер Министра РК Аскар Мамин приняли участие в открытии нового контейнерного сервиса в трансконтинентальных перевозках между Китаем и Европой.

Маршрут контейнерного поезда, отправленного из китайского Урумчи, будет пролегать через территории Казахстана, России и Латвии, а затем проследует через порт г.Рига морским сообщением в порт г.Роттердам.

Открытие новых маршрутов, диверсификация транспортных направлений, оптимальное использование железнодорожной инфраструктуры, а также проведение гибкой тарифной политики позволит сохранить динамику роста контейнерных перевозок в направлении КНР-ЕС-КНР с потенциалом транспортировки через балтийский регион в 200 тыс. контейнеров.

На встрече Первого заместителя Премьер-Министра РК и президента Латвии обсуждены перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

По словам А.Мамина, его визит является прямым продолжением контактов руководства двух стран, новый импульс которым был придан рабочим визитом Президента Латвии в Казахстан 9-10 июля 2017 года.

А.Мамин отметил заинтересованность Казахстана в активизации взаимодействия в информационной, космической сфере, развитии «зеленых технологий».

Объём экспортно — импортных перевозок между Казахстаном и Латвией вырос на 19%, а рост транзитных перевозок составил 34%.      

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