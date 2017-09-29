В ВКО за счет испанского инвестора планирую построить солнечную электростанцию мощностью 30 МВт

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – В Восточно-Казахстанской области за счет инвестиций испанской компании планируют построить солнечную электростанцию «Жангиз-Солар» мощностью 30 МВт, сообщает пресс-служба акима ВКО.

«Солнечную электростанцию мощностью в 30 МВт планируют начать строить в п.Жангизтобе в марте 2018 года», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По словам управляющего директора испанской компании «ARESOL» Диего Луазеса, Восточный Казахстан выбран как наиболее подходящий регион с хорошей солнечной инсталляцией и пропускной способностью энергии у сетей ВК РЭК.

«Стоимость проекта – около $43 млн. Сейчас рассматриваются варианты инвестирования. В первую очередь это будет сама компания «ARESOL», — отметил Д. Луазес.

Аким области Даниал Ахметов поддержал эту идею и попросил подготовить дорожную карту по ее реализации.

Планируется, что солнечная электростанция обеспечит энергией около 11 тыс. домов, и на 15 тонн сократит выбросы в атмосферу углекислого газа. В дальнейшем проект позволит наряду с привычным электроснабжением использовать и альтернативный источник питания.