Среднедушевые реальные денежные доходы казахстанцев во IІ квартале уменьшились на 2,1%

Астана. 29 сентября. КазТАГ — Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана во ІI квартале 2017 года составили Т80 156 и увеличились за год на 5,2%; при росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,5% в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 2,1%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения во ІI квартале 2017 года отмечается в Атырауской области, где этот показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,7 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, где величина доходов населения составляет 57-66% от республиканского уровня.

Соотношение между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов во ІI квартале 2017 года составило 3 раза (во IІ квартале 2016 года — 3,3 раза).