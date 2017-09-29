Казахстанские спасатели по приглашению Беларуси будут задействованы в учениях на АЭС

Астана. 29 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Казахстанские спасатели впервые смогут принять участие в ликвидации условной аварии на атомной электростанции (АЭС), сообщил вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин.

«Хочу отметить, что в самое ближайшее время мы по приглашению белорусской стороны примем участие в заседании ОДКБ, в котором примет участие и Россия. В рамках заседания пройдут учения по ликвидации ЧС на атомных электростанциях. Потому что в данное время идет строительство такого объекта в Беларуси. У нас, конечно, пока нет АЭС, но нам необходим такой опыт. Так как мы можем в любое время быть задействованы в помощи другим государствам», — сказал в пятницу Ю. Ильин на V заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России.

Отметим, что само заседание посвящено вопросам подготовки специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС, приграничного сотрудничества по вопросам реагирования на ЧС трансграничного характера, обеспечения безопасности на водных объектах. В то же время сама встреча проходила за закрытыми дверями.

«Основными задачами совместной коллегии являются: определение стратегических направлений и форм совместной деятельности, порядка взаимодействия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям трех стран, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, в том числе на приграничных территориях стран-участниц совместной коллегии, организация взаимодействия в области профессионального обучения и повышения квалификации специалистов, подготовки населения к действиям в экстремальных условиях, разработки программ и учебных пособий по данному направлению деятельности, совершенствование и развитие материально-технической базы, разработка и реализация совместных программ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», — сообщил журналистам в кулуарах заседания министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.