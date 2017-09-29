Караганда. 29 сентября. КазТАГ – На строительство объездных дорог Караганды потратят Т47 млрд, передает корреспондент агентства.

«Недавно завершились конкурсные процедуры на строительство обходов Караганды. Общая его протяженность составляет 47 километров. Данные участки были разбиты на четыре лота. Строительством 20 километров новой дороги займется турецкая фирма, а пять транспортных развязок на входе отремонтирует алматинская фирма», — сообщил директор областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Канат Шаймин.

К. Шаймин пояснил, что после подписания договоров с подрядчиками в октябре они уже приступят к выполнению работ.

Строительство Северного обхода после проведения конкурсных процедур обойдется в сумму более Т12 млрд, а Восточного – Т35 млрд.

Работы по строительству обходов планируется полностью завершить осенью 2019 года. Руководством области ставится задача разгрузить не только город, но и весь транзитный поток, направляющийся в южные регионы страны. В сутки через Караганду проходит порядка 22 тыс. единиц транспорта.