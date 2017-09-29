В Казахстане намерены создать на Каспии антитеррористический морской штаб

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . В Казахстане на Каспии планируется создать антитеррористический морской штаб, сообщил заместитель председателя КНБ РК Даулет Ергожин.

«Предполагается создание морского оперативного штаба. На сегодня все штабы, которые действуют, покрывают только земную территорию РК. На морской части у нас штабов нет. Поэтому законодательно мы хотим закрепить возможность проведения антитеррористических мероприятий на море» — сказал Д. Ергожин в пятницу после заседания межведомственной комиссии в минюсте, где обсуждался законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму».

При этом он отметил, что планируется урегулировать вопросы обеспечения своевременного реагирования, пресечения терактов, совершенных в отношении морской экономической деятельности, расположенной на континентальном шельфе, либо морских плавательных средств.

«Для этого мы должны дать соответствующие полномочия нашим пограничным службам либо представителям наших департаментов на местах при проведении антитеррористических мероприятий. И давать соответствующие поручения госорганам для применения тех или иных сил, возможностей и консолидации группировок для противодействия террористическим актам в отношении либо каких-то морских объектов, морских судов, либо просто для пресечения деятельности террористических организаций на море», — перечислил спикер.

На фоне роста террористической угрозы в мире в Казахстане необходима усиленная координация, полагают в комитете. Д. Ергожин уточнил, что пока предпосылок для совершения терактов на Каспии нет, но в целом для обеспечения безопасности органы должны предпринимать все необходимые меры, в том числе охрану наземных и вненаземных объектов. Численность данного штаба будет определяться в зависимости от каждой отдельной операции, выделения финансов на функционирование штаба не предусмотрено.

«При необходимости мы взаимодействуем с другими правоохранительными органами, а также вооруженными силами. Но учитывая, что угроза теракта в мире растет, для усиления координации мы должны создать соответствующий штаб. Там будет руководитель, он будет наделен полномочиями принимать оперативные решения на месте, то есть объявлять антитеррористическую операцию, определять конкретные районы, которые объявляются антитеррористической операцией, применения сил, средств, сил, какие необходимо подтягивать, чтобы уже ликвидировать проблемы, которые могут возникать», — уточнил замглавы КНБ.

Д. Ергожин отметил, что в РК много месторождений, расположенных на Каспийском море, которые являются стратегическими объектами.

«У нас много морских месторождений – это Кашаган, есть искусственные острова. Там перерабатываются на высоких температурах и под большим давлением газ, нефть и так далее. Это так называемые террористически уязвимые объекты, и мы их должны защищать. Чтобы все было тихо-спокойно, мы должны заранее предусмотреть, а не потом впопыхах что-то решать», — пояснил он.

В заключение спикер проинформировал, законопроект планируется принять до конца текущего года.