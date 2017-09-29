Меркель призвала Трампа сохранить соглашение по иранской ядерной программе

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила о необходимости сохранить соглашение по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

«Канцлер и президент обсудили будущее сделки между «шестеркой» с Ираном», — отметил он.

По его словам, она «вновь высказалась в поддержку соглашения, которое является важным инструментом для предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия».

В то же время А.Меркель и Д.Трамп назвали «негативной» и «неприемлемой» роль Тегерана в контексте ситуации в Сирии и Ливане.

«Иранская ракетная программа также нарушает принятые резолюции СБ ООН и нуждается в как можно более единой реакции международного сообщества», — добавил Ш.Зайберт.

28 сентября министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США решат выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), тогда Иран последует их примеру.

«Вашингтон будет чувствовать себя в лучшем положении, если он выполнит ядерное соглашение. Но если США решат выйти из сделки, тогда Иран также сделает это. В этом случае у нас есть и другие варианты», — сказал иранский министр.

Днем ранее на пресс-конференции в Нью-Йорке он отмечал, что «есть дополнительные аспекты», которые повлияют на решение Ирана о выходе из соглашения. По его словам, такими аспектами будет «политическая обстановка на тот момент» и позиция стран Европы.

Глава МИД Ирана считает, что администрация президента США совершит серьезную стратегическую ошибку, если рискнет выйти из ядерной сделки с Ираном.

«США выходом из соглашения пошлют миру сигнал о том, что они больше не являются надежным партнером. США все равно придется в будущем еще раз доказывать, что им можно доверять», — пояснил министр.

Напомним, президент США, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории Соединенных Штатов, выразив мнение, что Исламская Республика является «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». Позже американский лидер заявил, что уже принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, однако он так и не уточнил, какое именно.

Тегеран и «шестерка» мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.