Страны СНГ обсудят в Сочи взаимодействие в области охраны окружающей среды

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – 1 октября в Сочи состоится III заседание межгосударственного экологического совета государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«На нем планируется обсудить проблемные вопросы, перспективные направления сотрудничества в области окружающей среды в Содружестве, а также пути взаимодействия с другими интеграционными образованиями. Члены совета обменяются передовым опытом своих стран в области политики охраны биоразнообразия, атмосферного воздуха и недр», — говорится в сообщении на сайте исполкома.

Кроме того, на встрече будут рассмотрены положение о рабочих группах межгосударственного экологического совета стран СНГ и регламент работы совета, будет обсужден ход выполнения решений совета и решение совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества «О деятельности межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ».

Также на заседании будет намечен план работы межгосударственного экологического совета на 2018-2019 годы и рассмотрен вопрос об инвентаризации договорно-правовой базы в сфере экологии и окружающей среды.

В повестку дня встречи включен также ряд вопросов организационного характера.

Между тем накануне заседания совета в Сочи запланирована встреча глав природоохранных ведомств государств-участников СНГ, в ходе которой планируется обсудить вопросы укрепления взаимодействия стран Содружества в области защиты окружающей среды.