Нефтяная компания CIOC снова подала исковое заявление в арбитражный суд против Казахстана

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Нефтяная компания Caratube International Oil Company LLP (CIOC) повторно подала исковое заявление в арбитражный суд международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) против Казахстана, сообщила пресс-служба министерства юстиции РК.

«27 сентября МЦУИС в Париже было вынесено арбитражное решение по делу между CIOC и Республикой Казахстан. Сумма спора составляла более $1 млрд. Арбитраж частично удовлетворил требования CIOC», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что министерству юстиции совместно с консультантами удалось добиться снижения общей суммы выплаты до $39,2 млн или 4% от первоначальных исковых требований. Кроме того, минюст в ближайшее время инициирует процесс обжалования арбитражного решения. Процесс аннулирования решения, как показывает практика, занимает около 2-х лет. Интересы Казахстана представляла команда юристов компании Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

Напомним, что это уже вторая попытка компании CIOC отсудить денежные средства у Казахстана. Первая попытка была предпринята в 2008 году, тогда сумма исковых требований достигла $2 млрд. В 2012 году было вынесено арбитражное решение в пользу РК. Между тем 5 июня 2013 года CIOC повторно подало исковое заявление в МЦУИС, включив в качестве истца гражданина США Девинчи Салах Хурани, который якобы является владельцем CIOC.