Вакцинация против гриппа стартует в Казахстане с 1 октября

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . С 1 октября в Казахстане стартует кампания по вакцинации против гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Кампания по вакцинации (против гриппа – КазТАГ) стартует в РК с 1 октября текущего года. В целом на эпидсезон 2017-2018 гг. на бюджетные средства закуплено 1,5 млн доз вакцины «Гриппол плюс» производства Российской Федерации на сумму свыше Т1 млрд 200 млн», — говорится в информации, распространенной в пятницу.

При этом отмечается, что вакцинацию за счет бюджета пройдут дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре беременности.

Также вакцинировать казахстанцев будут за счет работодателей и личных средств.

По данным минздрава, ежегодно в Казахстане регистрируется до 1 млн случаев острых респираторных заболеваний и гриппа, то есть ОРВИ и гриппом в эпидсезон заболевает до 10 и более процентов населения. В предстоящий сезон 2017-2018 гг. актуальны будут три штамма вируса: А (H1N1) – Мичиган, A (H3N2) – Гонконг, B – Брисбен.