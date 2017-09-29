Новые автобусные полосы откроют на 15 улицах Астаны

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Астана. 29 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Новые автобусные полосы введут на 15 улицах Астаны, cообщил руководитель столичного управления транспорта Бекмырза Игенбердинов.

«Мы говорим о продолжении развития нашей программы по Bus line. По анализу, на следующий этап стоит порядка 15 улиц, но это мы выносим на обсуждение. Самым основным, проблемным вопросом у нас является участок улиц Сейфуллина и Валиханова. На сегодня он является серьезным «бутылочным горлышком» по движению общественного транспорта, 25 маршрутов по Сейфуллина и 24 маршрута — по Валиханова, то есть в пиковое время перевозятся 280 тысяч пассажиров против 70 тысяч автомобилей, которые двигаются в этом же направлении», — сказал Б. Игенбердинов в пятницу в кулуарах партийных слушаний АГФ «Нұр Отан» по развитию транспортного комплекса столицы.

В то же время он предложил применить временные рамки для работы Bus line.

«Если мы запустим Bus line не на целый день, а по времени, в час пик, условно утром с 7 до 10 и в вечернее время с 17.30 до 20.00, это позволит нам обеспечить четкий интервал соблюдения графика общественного графика. За счет этого мы сможем сэкономить общественный транспорт: по Сейфуллина — 38 автобусов, по Валиханова — 36 автобусов. А высвобождаемый подвижной состав мы можем задействовать на других маршрутах либо создать новые маршруты», — считает Б.Игенбердинов.

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