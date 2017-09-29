Одностороннее движение появится еще на четырех улицах Астаны

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Астана. 29 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Одностороннее движение появится еще на 4-х улицах Астаны, сообщил руководитель столичного управления транспорта Бекмырза Игенбердинов.  

«Одностороннее движение по первому, второму этапу позволило увеличить пропускную способность на улицах. Показатели эти есть. По завершении инфраструктурных мероприятий на данных участках мы планируем на следующем этапе ввести одностороннее движение на проспектах Кудайбердиулы, Абылай хана и рассматриваем возможность введения одностороннего движения на Кунаева, Достык. Это тоже мы выносим на обсуждение экспертов и наших горожан», — сказал Б. Игенбердинов в пятницу в кулуарах партийных слушаний АГФ «Нұр Отан» по развитию транспортного комплекса столицы.

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