Предприниматели СКО предлагают исключить из законодательства демпинговые меры при проведении конкурсов на строительные работы

Петропавловск. 29 сентября. КазТАГ – Предприниматели Северо-Казахстанской области предлагают исключить из закона «О государственных закупках» демпинговые меры при проведении конкурсов по строительным работам, сообщил корреспондент агентства.

«Как правило, победителями в конкурсах на строительные работы признаются предприятия, предоставившие низкую цену, но не имеющие при этом опыта работы, квалифицированного персонала, необходимой техники, зданий и т.д. В конечном счете страдает качество строительных работ. Так, скидки порой достигают до 30-40%, есть факты предоставления 85% скидки», — рассказал на отчетной встрече с бизнесменами Тайыншинского и Тимирязевского районов директор Палаты предпринимателей СКО Турар Искаков.

Также, по его словам, существуют проблемы при закупках в квазигосударственном секторе.

«Среди основных проблем в закупках квазигоссектора – снижение объемов закупок АО ФНБ «Самрук Казына», а именно АО «Мангистаумунайгаз», АО «Казмунайгаз», АО «КТЖ» и других. В этом же списке – невыполнение обязательств по долгосрочным договорам со стороны заказчиков, отказ в приеме поставленной продукции, что отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятий региона, а также отсутствие предоплаты со стороны структур ФНБ по долгосрочным договорам», — констатировал Т.Искаков.

Согласно проведенному анализу на 2016-2020 годы по загруженности системообразующих предприятий области, сотрудничающих с холдингами и национальными компаниями РК, выявлена потребность в товарах для заключения долгосрочных и краткосрочных договоров.

Т.Искаков сообщил, что для решения этих проблем на республиканском уровне в Национальную палату предпринимателей РК «Атамекен» был направлен ряд предложений.

«Во-первых, это исключение демпинговой меры по статье 26 закона РК «О государственных закупках». Либо предлагаем включить в закон требование по опыту, наличию собственного оборудования, техники и т. д. Во-вторых, пересмотр «Модуля цен» портала госзакупок с формированием закупочных цен по пищевой продукции для государственных органов (молоко, сметана, творог, масло, колбасные, макаронные изделия и т.д.), исходя из средней цены местных (ближайших) отечественных производителей. И в-третьих, своевременное исполнение договоров со стороны заказчиков по государственным закупкам и закупкам квазигосударственного сектора», — перечислил он.