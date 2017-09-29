Холодная погода и осадки сохранятся на севере и западе Казахстана в выходные

Астана. 29 сентября. КазТАГ — Холодная погода и осадки сохранятся на севере и западе Казахстана 30 сентября – 2 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Значительное похолодание и дожди, временами переходящие в мокрый снег, в прошедшие дни были вызваны арктическими воздушными массами. В предстоящие выходные дни направление тропосферных потоков мало изменится. По-прежнему северные и западные области Казахстана будут находиться под их воздействием, поэтому в этих регионах сохранится холодная и пасмурная погода с осадками», — говорится в прогнозе синоптиков в пятницу.

Между тем небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной половине республики.

«Но уже к понедельнику на эти районы подойдет очередной атмосферный фронт, с которым вновь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя», — прогнозируют синоптики.