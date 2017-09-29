В Костанае вынесли приговор ОПГ с участием полицейских, промышлявшей продажей угнанных авто

Костанай. 29 сентября. КазТАГ – В Костанае в суде №2 вынесли приговор организованной преступной группе (ОПГ), промышлявшей продажей угнанных авто, передает корреспондент КазТАГ.

«Два участника группы — майоры полиции Ерканат Абдикеров и Есимжан Тукешев — лишены звания и приговорены к восьми годам лишения свободы каждый, с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Житель области Жанбек Зтелеув приговорен к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, Абат Жармагамбетов — к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Габит Сансызбаев приговорен к ограничению свободы сроком на 1,5 года», — сообщили в пресс-службе суда №2 Костаная.

Согласно материалам дела, организованная группа занималась перепродажей угнанных в России автомобилей. Номера агрегатов и кузовов перебивались, документы на них также составлялись поддельные. В Казахстане их официально регистрировали и продавали. В результате через ОПГ с 2015 года прошло около 100 автомобилей.

Обвинение смогло доказать, что Ж.Зтелеув и А.Жармагамбетов «перебивали» номера кузовов и агрегатов, а также оформляли автомобили на подставных лиц. Е.Абдикеров и Е.Тукешев, будучи госавтоинспекторами Мендыкаринского и Федоровского РОВД, ставили краденые авто на учет.

Г.Сансызбаев, сам бывший полицейский, обвинен в том, что сжег автомобиль с подложными документами. Именно этот случай, по информации следствия, и привлек внимание службы собственной безопасности.

Был и пятый фигурант – некий Артур Калиев, которому следствие отводит роль поисковика автомобилей для поставок в Казахстан. Однако мужчина находится в розыске и его дело выделили в отдельное производство.