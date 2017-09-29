США настаивают на проверках МАГАТЭ военных объектов Ирана

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – США настаивают на проверках военных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила постпред страны при ООН Никки Хейли, пишет Trend.

«Если соглашение по Ирану имеет какое-то значение, стороны должны иметь общее понимание его условий. Официальные лица Ирана уже заявили, что отказываются допустить инспекции на военные объекты, даже если МАГАТЭ говорит, что различий между военными и невоенными объектами быть не должно. Теперь кажется, что некоторые страны пытаются защитить Иран от больших инспекций. Без инспекций сделка с Ираном – пустое обещание», — заявила Н.Хейли.

В американском постпредстве в четверг обратили внимание, что гендиректор МАГАТЭ в интервью агентству Reuters выступил за предоставление большей ясности по инспекциям так называемого положения «T» СВПД, которое запрещает деятельность по развитию ядерных взрывных устройств.