Употреблять на ночь чеснок и лук против гриппа советует казахстанцам главный санврач страны

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . На ночь рекомендуется в целях профилактики гриппа употреблять натуральные фитонциды, такие как чеснок и лук, сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«Сейчас нам нужно проводить усиленную витаминизацию организма детей. В первую очередь это и искусственные витамины, которые продаются в аптечной сети, а также наши натуральные продукты в виде фруктов и овощей: лимон, гранат, киви. Из отваров мы рекомендуем в первую очередь отвары шиповника, черной смородины для витаминизации, а также на ночь рекомендуем наши натуральные фитонциды как чеснок, лук», — сказал Ж. Бекшин на пресс-конференции, посвященной вакцинации населения от гриппа, в пятницу.

Также он призвал население соблюдать личную гигиену.

«Мы, естественно, хотим, чтобы наше население соблюдало личную гигиену, например, частое мытье рук, потому что при своей жизнедеятельности мы задеваем и ручки дверей, и межэтажные перила – это все попадает в рот, а это тоже один из путей распространения инфекции, хотя основным является воздушно-капельный путь распространения вируса. В связи с этим мы рекомендуем частое проветривание помещений, влажную уборку», — пояснил главный санврач.

В тех случаях, по его словам, если в семье появился заболевший, первое правило – оставаться дома.

«Не идти в детский сад, в школу, на работу. Лозунг «Больной гриппом – враг на производстве» актуален и сегодня. Мы можем заражать при передвижении в общественном транспорте, поэтом надо доктора вызывать на себя либо участковую помощь. В это период мы усиливаем организацию обслуживания населения в этом плане, работу скорой помощи», — указал спикер.

Ж. Бекшин добавил, что ежегодно в Казахстане регистрируется до 1 млн случаев заболеваемости ОРВИ.

«А в прошлом году у нас было зарегистрировано 600 тыс. случаев ОРВИ. Поэтому мы должны самое серьезное внимание уделить профилактике. Касаясь группы ОРВИ, основное, что мы рекомендуем – ограничить посещение мест скопления людей, в первую очередь детей. Ограничить посещения закрытых помещений, где плохая проветриваемость», — заключил он.