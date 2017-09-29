Всех уличных торговцев Астаны до конца года оденут в единую форму

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Астана. 29 сентября. КазТАГ – В Астане планируют до конца года ввести единую форму для всех уличных продавцов, сообщает столичный медиацентр.

Летом в рамках реализации программы «1000 мест уличной торговли» новую форму ярко-желтого цвета первыми примерили столичные продавцы.

«Опыт перехода на единую форму был успешным. И теперь до конца года мы планируем внедрить его для всех уличных продавцов столицы, осуществляющих законную деятельность», — цитирует медиацентр руководителя городского управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаевой в сообщении, опубликованном на сайте акимата Астаны в пятницу.

По словам начальника управления, в настоящее время дизайн, цвет и комплектация спецодежды согласовывается со столичными предпринимателями.

«Единая униформа дает ряд преимуществ уличным торговцам. В первую очередь специальная форма будет узнаваема. Все жители столицы смогут легко определять легально работающих продавцов», — отметила Р. Каугабаева.

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