В Алматы перекроют Кульджинку в районе рынка «Жетысу» в связи с монтажом пешеходного перехода

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – На ночь перекроют Кульджинку в районе рынка «Жетысу» в Алматы в связи с монтажом пешеходного перехода, сообщает пресс-служба городского акимата.

Так, в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода по Кульджинскому тракту в районе рынка «Жетысу» с 22.00 29 сентября до 06.00 30 сентября движение автотранспорта по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Тараз в северном и южном направлениях будет временно перекрыто.

Со схемой объезда можно ознакомиться тут.