Узбекистан выплатил Казахстану $130 млн в счет долга за электроэнергию

Астана. 29 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Порядка $130 млн долга за электроэнергию погасил Узбекистан перед Казахстаном, сообщил председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев.

«По Узбекистану у нас были некие разногласия. На сегодня проводятся работы в части урегулирования данного вопроса и большую часть этих денег нам уже заплатили, осталось небольшая сумма — $11 млн 330 тыс. из $143 млн. Оставшиеся деньги они в соответствии с графиком уплатят нам до конца года», — сказал Б. Кажиев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, с момента, когда Казахстан заключил и урегулировал договорные взаимоотношения с узбекской энергосистемой, Узбекистан задолжал более $140 млн.

АО «KEGOC» выполняет функции системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана.