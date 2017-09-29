Караганда. 29 сентября. КазТАГ — В Карагандинской области приняли программу для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Мы определили приоритетные ниши для инвесторов и сформировали пул из 80 инвестпроектов на сумму более 1 трлн тенге. Это строительство обогатительной фабрики Жайремского ГОК, солнечной электростанции в Сарани, патронного завода в СЭЗ «Сарыарка», расширение предприятия «Алтыналмас» по переработке золотосодержащей руды и производству слитков Доре, модернизация системообразующих предприятий», — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на сессии областного маслихата, отчитываясь перед депутатами.

По словам акима, около 20 проектов реализуются с участием иностранных инвесторов.

«Сегодня в городе работает центр обслуживания инвесторов, где по принципу одного окна предоставляются все услуги – от информации до визовой поддержки. Разработаны проектные методы работы с инвесторами – от нулевого цикла до запуска производства и постинвестиционного сопровождения. Мы упростили и ускорили все разрешительные процедуры», — напомнил глава региона.

Кроме того, принимаются меры по созданию интерактивной диалоговой площадки для работы с потенциальными инвесторами. В приоритете остается вопрос по заполнению территории СЭЗ «Сарыарка» новыми проектами.

«Принятые меры позволят к концу года обеспечить объем инвестиций в сумме более 330 млрд тенге», — утверждает Е. Кошанов.