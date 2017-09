По сию пору доллар в глобальном масштабе оставался основной валютой оплаты импорта сырой нефти. План Китая по произведению расчетов за импортируемую нефть юанями в корне поменяет ситуацию, поскольку золото станет фактическим стандартом платежа

Издание Business Standard опубликовало аналитическую статью Раджеша Бхаяни под названием «China to bring back gold in international settlement with new oil futures» — «Китай вернет золото в систему международных расчетов при помощи новых нефтяных фьючерсов».

В предисловии к ней говорится так: «Китай работает над внедрением расчетов в подкрепленных золотом юанях при торговле нефтью с тем, чтобы уклониться от оплаты в долларах США».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «После нескольких десятилетий Китай планирует восстановить использование золотого стандарта при осуществлении международных платежей. Сейчас Китай, будучи крупнейшим импортером желтого металла, готовится к запуску фьючерсного контракта на нефть, деноминированного в юанях и подлежащего обмену на золото (золотые слитки).

Хотя юань еще не является глобальной резервной валютой, предназначенной для использования при осуществлении международных сделок по покупке или продаже, Китай в состоянии обеспечить реализацию такого плана посредством подкрепления юаня золотом при импортировании сырой нефти.

По сию пору доллар в глобальном масштабе оставался основной валютой оплаты импорта сырой нефти. План Китая по произведению расчетов за импортируемую нефть юанями в корне поменяет ситуацию, поскольку золото станет фактическим стандартом платежа, несмотря на то, что, возможно, не все контракты в конечном итоге будут конвертированы в золото.

Нефтяной контракт, который будет котироваться на Шанхайской международной энергетической бирже, станет первым фьючерсным контрактом Китая, который открыт для купли-продажи международными фирмами. Пока еще не появилась официальная информация касательно того, когда этот контракт будет запущен, но тестирование осуществляется с июля нынешнего года».

Издание Yahoo Finance! опубликовало материал финансового аналитика Майлса Удланда под названием «The dollar's slide is about way more than Trump, and everyone should take notice» — «Скольжение доллара гораздо важней Трампа, и на это все должны обратить внимание».

В нем говорится так: «Карл Вайнберг, главный экономист консалтинговой компании High Frequency ставит под сомнение достоверность аргументов в пользу вывода о том, что причина плохих показателей доллара в нынешнем году кроется в повторной синхронизации глобальной монетарной политики.

«Перспектива оценки нефти и торговли нефтью в юанях между крупнейшими нефтяными импортерами и экспортерами является серьезным негативным фактором для доллара, — пишет он в своей клиентской записке. — Если торговля нефтью перейдет на юани, это будет означать потенциальную потерю транзакций в объеме $800 миллиардов в год, а также схожее сокращение на $800 миллиардов в переводе излишек нефти в долларовые активы. Это не очень благоприятная картина — как для доллара, так и для американских ценных бумаг в долгосрочной перспективе».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Американский доллар показывает наихудшую за последний 30-летний период динамику. И такая неблагоприятная ситуация складывается на фоне ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США и структурных изменений в валютных расчетах при торговле нефтью между ведущими импортерами и экспортерами.

