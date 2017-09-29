Издание Business Standard опубликовало аналитическую статью Раджеша Бхаяни под названием «China to bring back gold in international settlement with new oil futures» — «Китай вернет золото в систему международных расчетов при помощи новых нефтяных фьючерсов».
В предисловии к ней говорится так: «Китай работает над внедрением расчетов в подкрепленных золотом юанях при торговле нефтью с тем, чтобы уклониться от оплаты в долларах США».
Далее уже в самой статье излагается следующее: «После нескольких десятилетий Китай планирует восстановить использование золотого стандарта при осуществлении международных платежей. Сейчас Китай, будучи крупнейшим импортером желтого металла, готовится к запуску фьючерсного контракта на нефть, деноминированного в юанях и подлежащего обмену на золото (золотые слитки).
Хотя юань еще не является глобальной резервной валютой, предназначенной для использования при осуществлении международных сделок по покупке или продаже, Китай в состоянии обеспечить реализацию такого плана посредством подкрепления юаня золотом при импортировании сырой нефти.
По сию пору доллар в глобальном масштабе оставался основной валютой оплаты импорта сырой нефти. План Китая по произведению расчетов за импортируемую нефть юанями в корне поменяет ситуацию, поскольку золото станет фактическим стандартом платежа, несмотря на то, что, возможно, не все контракты в конечном итоге будут конвертированы в золото.
Нефтяной контракт, который будет котироваться на Шанхайской международной энергетической бирже, станет первым фьючерсным контрактом Китая, который открыт для купли-продажи международными фирмами. Пока еще не появилась официальная информация касательно того, когда этот контракт будет запущен, но тестирование осуществляется с июля нынешнего года».
Издание Yahoo Finance! опубликовало материал финансового аналитика Майлса Удланда под названием «The dollar's slide is about way more than Trump, and everyone should take notice» — «Скольжение доллара гораздо важней Трампа, и на это все должны обратить внимание».
В нем говорится так: «Карл Вайнберг, главный экономист консалтинговой компании High Frequency ставит под сомнение достоверность аргументов в пользу вывода о том, что причина плохих показателей доллара в нынешнем году кроется в повторной синхронизации глобальной монетарной политики.
«Перспектива оценки нефти и торговли нефтью в юанях между крупнейшими нефтяными импортерами и экспортерами является серьезным негативным фактором для доллара, — пишет он в своей клиентской записке. — Если торговля нефтью перейдет на юани, это будет означать потенциальную потерю транзакций в объеме $800 миллиардов в год, а также схожее сокращение на $800 миллиардов в переводе излишек нефти в долларовые активы. Это не очень благоприятная картина — как для доллара, так и для американских ценных бумаг в долгосрочной перспективе».
Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Американский доллар показывает наихудшую за последний 30-летний период динамику. И такая неблагоприятная ситуация складывается на фоне ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США и структурных изменений в валютных расчетах при торговле нефтью между ведущими импортерами и экспортерами.
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