В Алматы лишенный прав водитель Subaru спровоцировал массовое ДТП

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – В Алматы водитель Subaru спровоцировал массовое ДТП, в результате один человек пострадал, сообщает корреспондент агентства.

ДТП произошло по ул.Рыскулова, не доезжая ул.Шарипова. В западном направлении по ул.Рыскулова следовали Mitsubishi Montero, Lada Priora и Subaru Outback. Montero и Priora остановились на красный сигнал светофора. В это время на полном ходу в Priora врезался Subaru, после чего от удара Priora откинуло в стоящую впереди Mitsubishi Montero.

В результате массового ДТП пострадал пассажир Lada Priora. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Также отмечается, что от водителя Subaru исходил резкий запах алкоголя. По словам водителя, на него якобы напали двое неизвестных и под угрозой пистолета он допустил ДТП. С места происшествия эти два пассажира скрылись.

Выяснилось, что водитель Subaru ранее был лишен водительских прав.