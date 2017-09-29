Казахстан ухудшил свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Казахстан занял 57-е место из 137 в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2017-2018 гг., сообщается в отчете, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

В сравнении с рейтингом 2016-2017 гг., в котором Казахстан находился на 53-м месте, в этом году индекс конкурентоспособности РК снизился с 4,41 до 4,35 (по шкале, где 7 баллов – максимальное значение).

Ближайшие соседи Казахстана – Китай и Россия – занимают 27-е (5,00 по шкале из 7-ми) и 38-е место (4,64) соответственно, улучшив свои позиции в нынешнем рейтинге. В прошлогоднем рейтинге эти страны занимали 28-е и 43-е места соответственно.

Из числа бывших советских республик Казахстан опережают Латвия – 54-е место (4,40), Азербайджан – 35-е место (4,69) и Эстония – 29-е место (4,85). Среди стран СНГ Армения находится на 73-м месте (4,19), Таджикистан – на 79-м (4,14), Украина – на 81-м (4,11), Молдова занимает 89-е место (3,99), Кыргызстан – 102-е (3,90).

В пятерку лидеров в рейтинге вошли Швейцария (5,86), Великобритания (5,85), Сингапур (5,71), Нидерланды (5,66) и Германия (5,65). Замыкают рейтинг Чад (135-е место, 2,99), Мозамбик (136, 2,89) и Йемен (137, 2,87).

Авторы отчета отмечают некоторое улучшение в показателях конкурентоспособности среди стран Евразийского региона. В среднем улучшение отмечено практически по всем факторам конкурентоспособности, особенно в том, что касается понижения инфляции (среднее снижение по странам региона с 15,5% в 2016 до 8,2% в 2017 году), а также укрепления позиций стран региона по показателям технологической подготовленности, инноваций и базового образования.

Одновременно с этим отмечается снижение показателей по некоторым факторам, к числу которых, например, относится эффективность рынка труда. К тому же конкурентоспособность Евразийского региона остается на уровне ниже среднего по миру, отмечают авторы доклада. В частности, несмотря на определенный прогресс, достигнутый в этом году, регион по-прежнему отстает от большинства экономик в том, что касается инфраструктуры, макроэкономической обстановки, финансового развития и инновационной эко-системы.

В условиях низких цен на промышленные товары авторы отчета рекомендуют странам Евразийского региона ускорить реформы по диверсификации экономики и инноваций.

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. Рассчитанный по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Все переменные объединены в 12 контрольных показателей, определяющих национальную конкурентоспособность.

ВЭФ определяет национальную конкурентоспособность как способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Предполагается, что индекс должен использоваться государствами, которые стремятся к ликвидации препятствий на пути экономического развития и конкурентоспособности, в качестве инструмента для анализа проблемных моментов в их экономической политике и разработки стратегий по достижению устойчивого экономического прогресса.