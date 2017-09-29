В Астане суд передал дольщикам четыре проблемных ЖК

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Суд Астаны удовлетворил иски прокурора по передаче пострадавшим дольщикам незавершенных объектов ЖК «Рух», «Алтын Раид», «Зере-2» и «Магистральный-3 (блок 3), сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Сегодня специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны удовлетворены в полном объеме исковые заявления прокурора города, внесенные в интересах дольщиков ЖК «Рух», «Алтын Раид», «Зере-2» и «Магистральный-3 (блок 3)», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Таким образом, по результатам рассмотрения гражданских дел в пользу ЖСК «Рух Нурхат», «ДАР», «Наш дом Зере», а также «Аманат-Комфорт» с недобросовестных застройщиков (ТОО «КазГазАстана», ТОО «Алтын Сапа 2011», ЖСК «Жас Отау-Happy tawn», АО «ТамызИнвестГрупп») взысканы суммы в размере более Т2 млрд и переданы недостроенные жилые комплексы ЖК «Рух», «Алтын Раид», «Зере-2» и «Магистральный-3» с земельными участками.

«В настоящее время у жилищно-строительных кооперативов появилась возможность привлечь потенциальных застройщиков для завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов», — уточняется в сообщении.

Ранее, в июне, экономическим судом Астаны удовлетворены исковые заявления прокурора города о взыскании с недобросовестных застройщиков ЖСК «Молодая семья» и ТОО «Адал иншаат» Т190 млн, с ТОО «Капитал строй сервис» — Т680 и передаче дольщикам недостроенных жилых комплексов «Пана» и «Гранитный».

Напомним, департаментом внутренних дел города Астаны проведено расследование в отношении руководителей компаний ТОО «Алға Тоқболат» (объект – западнее пр. Туран — Сығанақ); ТОО «КазГазАстана НС» и ТОО «Алтын Сапа 2011» (объекты – ЖК «Зере» и «Зере-2»), а также ТОО «НМ Астана Курылыс» (объект – ЖК «Арыстан»). Действия вышеуказанных руководителей предприятий органом уголовного преследования квалифицированы по статьям 189 (присвоение или растрата чужого имущества), 190 (мошенничество) и 250 (использование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий в целях извлечения личных выгод) УК РК.