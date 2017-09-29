В Караганде откачивают воду, затопившую 3 микрорайона

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Караганда. 29 сентября. КазТАГ — В Караганде откачивают воду, затопившую три городских микрорайона, передает корреспондент КазТАГ.

Как пояснили в компании «Теплотранзит Караганда», 29 сентября в 8.40 образовался дефект тепловой сети по пр. Республики. В данный момент место утечки определено, ведутся работы по вскрытию этого участка и устранению дефекта.

«Ориентировочные сроки устранения — в 2 часа ночи 30 сентября. Сразу после устранения циркуляционное движение будет возобновлено и теплоснабжение будет приведено в действие. Данная тепловая сеть уже давно нуждается в капитальном ремонте. Причина возникновения аварии – при подключении отопления система дала сбой. Масштаб аварии — от пересечения Республики-Шахтеров и до района церкви», — сообщил главный инженер ТОО «Теплотранзит Караганда» Сергей Викторов.

Также С.Викторов добавил, что на следующий год запланирована капитальная реконструкция этого участка. На ремонт будет выделено Т500 млн.

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