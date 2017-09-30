Астана. 30 сентября. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане переменная облачность, днем дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха +6+8.

В Алматы также переменная облачность, возможны осадки, ветер 0-5 м/с, +10+12.

В Акмолинской и Павлодарской областях местами небольшие осадки, +4+9 и 5+10; в Акмолинской области местами усиление ветра до 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях синоптики прогнозируют осадки, местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с, +5+10 и +3+8 соответственно.

В Карагандинской области днем осадков не ожидается, местами туман, +4+9. В Восточно-Казахстанской области местами осадки, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, +5+10.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях днем ожидается погода без осадков, +10+15, +13+18 и +13+18 соответственно; местами в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в Жамбылской области возможны туманы. В Алматинской области днем осадков не ожидается, местами туман, +10+15.

В Мангистауской и Атырауской областях ясная погода, без осадков, +12+17 и +11+16. На территории Западно-Казахстанской области местами дожди, +5+10. В Актюбинской области местами небольшие дожди, воздух прогреется до +5+10.

В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока Казахстана будут наблюдаться колебания водности. На р. Сырдарье выше Шардаринского водохранилища ожидается увеличение стока за счет увеличения сбросов воды из Кайраккумского водохранилища.