В Южном Казахстане зафиксированы отголоски землетрясения, произошедшего в Узбекистане

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Алматы. 29 сентября. КазТАГ – В Шардаринском районе Южного Казахстана зафиксированы отголоски землетрясения, произошедшего на территории Узбекистана, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 сентября 2017 г. в 19 час. 50 мин. 6 сек. алматинского времени (29 сентября 2017 г. в 13 час. 50 мин. 6 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 760 км на юго-запад от г. Алматы на территории Узбекистана», — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения — 5.8. Координаты эпицентра — 39.94° с.ш. 68.89° в.д. Глубина 10 км.  

Землетрясение ощущалось в Шардаре силой 2 балла.

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